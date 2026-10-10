Corrientes agilizará las notificaciones por infracciones

Por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) renovaron un convenio para agilizar las notificaciones de los Juzgados Administrativos de Faltas. El acuerdo permitirá diligenciar hasta 700 cédulas mensuales, destinadas tanto a domicilios de la capital como de otras localidades de la provincia.

La renovación fue firmada el viernes 9 de octubre por el intendente Claudio Polich y el presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan. El mecanismo da continuidad a la intervención de la Dirección de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial en la entrega de cédulas y oficios emitidos por los juzgados municipales.

La Dirección de Mandamientos y Notificaciones realizará las diligencias a título de colaboración, con un límite de 700 notificaciones por mes y dando prioridad a las tareas propias del servicio de justicia.

Por su parte, la Municipalidad financiará los gastos de viáticos y combustible necesarios para concretar las entregas. Esto permitirá sostener el alcance del sistema fuera de la capital provincial, cuando las personas que deban ser notificadas tengan domicilio en otras localidades.

Notificaciones con validez y respaldo formal

Tras la firma, Polich destacó que el convenio permite comunicar de manera fehaciente las actuaciones vinculadas con infracciones y multas municipales. “Para la Municipalidad es la posibilidad de hacer no solamente una notificación fehaciente, sino también poder darle el marco que tiene que tener para que tenga la validez necesaria, cumplimentando cada uno de los pasos y procedimientos correspondientes”, expresó.

El intendente señaló que esta herramienta contribuye a avanzar en el cumplimiento de las normas vigentes.

Semhan, en tanto, explicó que la intervención del Poder Judicial garantiza que las diligencias se realicen con las formalidades propias de los actos procesales. “Al Municipio le damos seguridad jurídica y plena fe de los actos que se notifican”, sostuvo.

El asesor letrado municipal, Francisco Jaime, remarcó que la articulación permite comunicar con mayor eficiencia los procesos que tramitan ante los Juzgados Administrativos de Faltas.

La notificación es un paso fundamental para que los vecinos conozcan las infracciones que se les atribuyen y puedan ejercer oportunamente su derecho de defensa. El convenio busca facilitar esa comunicación y dar respaldo formal a cada diligencia.

De la firma también participaron la secretaria General de la Municipalidad, Florencia Ojeda; el asesor letrado, Francisco Jaime; y el secretario de Relaciones Institucionales, Héctor Torres. Por el Poder Judicial estuvieron presentes la directora de Mandamientos y Notificaciones, Raquel Monzón Gramajo, y el secretario administrativo del STJ, Edgar Parras.