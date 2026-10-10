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Corrientes al Día

Comienza el pago del plus ordinario para municipales capitalinos

Publicado en octubre 10, 2026.

El cronograma del primer adicional del mes para los trabajadores municipales se extenderá hasta el miércoles 14.

La Municipalidad de Corrientes informó que este martes 13 de octubre los agentes de planta permanente, contrato y agentes Neike bancarizados tendrán depositado el plus ordinario en sus cuentas bancarias, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

En tanto que los trabajadores Neike no bancarizados, cobrarán por terminación de DNI en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP) de calle Brasil 1269, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

* Martes 13: DNI que finalicen en  0, 1, 2, 3 y 4.

* Miércoles 14: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Cabe consignar que los Neike bancarizados, pero que aún no posean tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826), de acuerdo al cronograma detallado anteriormente.

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