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Corrientes al Día

Detuvieron en Chaco a un correntino buscado por el femicidio de una joven en Brasil

Publicado en octubre 10, 2026.

Por Corrientes al Día

Daniel Néstor Gusman, un correntino buscado por las autoridades brasileñas por el femicidio de una joven de 18 años, fue detenido el viernes por la noche en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, Chaco. El hombre tenía un pedido de captura internacional y fue interceptado después de intentar escapar de un control policial.

Según la información difundida sobre el caso, Gusman había sido condenado en Brasil a 24 años de prisión por el asesinato de su anterior esposa, quien estaba embarazada. Cumplía la pena bajo un régimen semiabierto con monitoreo electrónico y era buscado tras dejar de emitir señal la tobillera que llevaba.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigaciones de Sáenz Peña, que realizaban tareas de seguimiento y controles en puntos de transporte y alojamiento.

Uno de los agentes advirtió la presencia de un hombre cuyos rasgos coincidían con las imágenes del prófugo difundidas por medios brasileños. Cuando se acercó para pedirle su identificación, el sospechoso intentó huir.

La persecución se extendió por distintos sectores de la terminal y terminó con su detención antes de que pudiera abandonar el lugar.

En la búsqueda también participaron la Dirección General de Investigaciones Complejas y el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco. Estas áreas analizaron publicaciones de medios extranjeros y realizaron tareas de seguimiento digital para orientar el operativo.

El crimen por el que era buscado

La orden de captura está vinculada con la investigación por el femicidio de María Ramona Araújo da Silva, de 18 años, ocurrido el mes pasado en Brasil.

La búsqueda de la joven comenzó después de que su familia perdiera contacto con ella. Posteriormente, fue hallada sin vida en la vivienda que compartía con el sospechoso.

De acuerdo con los reportes periodísticos brasileños citados en la información del caso, los primeros peritajes plantearon la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido trasladado dentro del domicilio. Esa hipótesis forma parte de la investigación.

Los mismos reportes señalaron que la tobillera electrónica de Gusman dejó de transmitir señal después del crimen, lo que alertó a las autoridades sobre su posible fuga.

Tras la captura, Gusman quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las actuaciones correspondientes al pedido internacional.

Su eventual extradición a Brasil deberá tramitarse por las vías judiciales pertinentes. Allí es requerido para responder por el crimen de la joven, cuya investigación continúa.

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