Lucha contra el Narcomenudeo: secuestraron cocaína y $1,4 millones en el barrio Ponce

Por Corrientes al Día

Un allanamiento por una investigación de narcomenudeo en el barrio Ponce de la ciudad de Corrientes terminó con el secuestro de 65 dosis de cocaína, un envoltorio grande de la misma sustancia, marihuana y $1.400.000 en efectivo. Durante el procedimiento, un hombre conocido como “Sopapa” fue identificado y puesto a disposición de la Justicia.

El operativo se realizó el viernes 9 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Rómulo Artieda. Intervinieron efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, con la colaboración de la División P.A.R., en cumplimiento de una orden judicial.

Según informó la Policía, durante la requisa los agentes encontraron la cocaína distribuida en 65 dosis y un envoltorio de mayor tamaño. También secuestraron marihuana, cinco teléfonos celulares y una balanza de precisión, además del dinero en efectivo.

Los elementos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

En el domicilio fue identificado un hombre conocido con el alias “Sopapa”, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales. El parte policial no precisó si se dispuso su detención.

Lo secuestrado fue trasladado a la dependencia de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, donde continuaron las actuaciones correspondientes.