Peajes sin efectivo: cómo pagar y cuándo costará el doble sin TelePASE

Por Corrientes al Día

Vialidad Nacional informó que el pago en efectivo ya no está disponible en los peajes comprendidos en la implementación de la Red Federal de Concesiones, incluye General Belgrano. Los conductores deberán utilizar TelePASE o abonar mediante un tótem electrónico, con tarjeta sin contacto o billetera virtual a través de un código QR.

El cambio incluye una condición que impactará en el bolsillo de los usuarios: quienes no tengan TelePASE pagarán el doble de la tarifa cuando ambas modalidades estén instaladas y activas en todas las cabinas del tramo concesionado.

Según precisó el organismo nacional, las alternativas habilitadas son:

TelePASE: un dispositivo que permite registrar el paso del vehículo y cobrar el peaje automáticamente, sin realizar el pago manual en la cabina.

un dispositivo que permite registrar el paso del vehículo y cobrar el peaje automáticamente, sin realizar el pago manual en la cabina. Pago manual electrónico: se efectúa en un tótem con tarjeta contactless —sin contacto— o con una billetera virtual mediante código QR. Es la opción para quienes todavía no instalaron TelePASE.

De esta manera, los usuarios que no cuenten con el dispositivo deberán disponer de alguno de los medios electrónicos habilitados para abonar.

Vialidad aclaró que el cobro del doble de la tarifa para quienes paguen sin TelePASE está sujeto a la implementación completa del sistema en cada tramo.

La condición es que la concesionaria haya instalado las dos modalidades y que ambas funcionen en todas las cabinas de peaje. Por lo tanto, el comunicado vincula la aplicación de ese importe al avance de la puesta en marcha de la infraestructura.

Cómo adherirse a TelePASE

El organismo recomendó gestionar la adhesión con anticipación. Para solicitar el dispositivo, los conductores deben ingresar al sitio oficial de TelePASE y seguir los pasos indicados.

La plataforma permite consultar las opciones de adhesión, los medios de pago y las instrucciones para obtener y activar el dispositivo.

De acuerdo con la información difundida por Vialidad, la medida se enmarca en los lineamientos del Decreto 733/2025, que impulsa una transición progresiva hacia el uso de TelePASE en la red vial.

El objetivo es avanzar luego hacia el sistema conocido como free flow, que permite cobrar automáticamente el peaje sin barreras. Con ese esquema se busca reducir las demoras, agilizar la circulación y disminuir los tiempos de viaje.

La modernización integra el nuevo modelo de gestión de la Red Federal de Concesiones, que contempla inversión 100 % privada, según señaló el organismo.

Para consultas, los usuarios pueden acceder a los canales del Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional.