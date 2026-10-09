El concurso de Pesca en Bella Vista tendrá más de $40 millones en premios

Por Corrientes al Día

El XX Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en la localidad correntina de Bella Vista. La edición pondrá en juego más de $40 millones en premios, con $8 millones para el equipo campeón, y sumará espectáculos y una exposición con acceso gratuito en el Paseo Costanera.

Organizado por la Asociación de Pesca y Turismo (APyT), el evento fue presentado durante una conferencia de prensa en el complejo turístico La Serena. Participaron la intendente Noelia Bazzi, el viceintendente Enrique Ferreyra y el secretario del área turística, Gastón Pintos.

Por la entidad organizadora estuvieron el presidente Jorge Cossani y el fiscal general del concurso, Jhonny Bondáz, quienes dieron a conocer las principales características de la competencia.

Cuánto cuesta la inscripción y cómo participar

La inscripción tendrá un valor de $450.000 por equipo de tres integrantes. Los interesados podrán anotarse mediante PescApp o realizar consultas al teléfono 3777-418503.

Además, los organizadores anunciaron una promoción que permite abonar en dos cuotas, con la posibilidad de que cada equipo elija el monto de cada pago.

Para la competencia estarán habilitadas 22 especies. El sorteo de la denominada “especie de ley” se realizará diez minutos antes de la largada.

Entre los principales premios anunciados se encuentran:

Equipo campeón: $8.000.000.

Subcampeón: $4.500.000.

Tercer puesto: $3.000.000.

Pieza mayor: $800.000.

Música y exposición en la costanera

La propuesta también tendrá actividades para quienes quieran disfrutar del encuentro desde la costa. El sábado 31 de octubre habrá espectáculos artísticos y una exposición en el Paseo Costanera, con entrada libre y gratuita.

De esta manera, el concurso combinará la competencia embarcada con una programación abierta al público en uno de los principales espacios turísticos de Bella Vista.

Durante la presentación, Noelia Bazzi convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones y el sector privado para potenciar el concurso como atractivo de la ciudad. “Estamos ante una temporada fuerte de nuestro calendario anual de eventos después de un 2025 muy difícil”, expresó la intendente.

Bazzi agradeció el compromiso de la Asociación de Pesca y Turismo y de quienes participan en la organización de las actividades artísticas y comerciales. También destacó el aporte de la recientemente creada Cámara de Turismo.

“Sigamos trabajando con compromiso porque el turismo no tiene techo y nos puede generar grandes beneficios”, sostuvo.