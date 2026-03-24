Corrientes marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia

por Corrientes al Día

Corrientes vive este 24 de marzo una jornada de movilizaciones, actos oficiales y actividades culturales en distintos puntos de la provincia, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Tras la vigilia realizada anoche en el Espacio RI9, este martes se espera una importante convocatoria en la capital correntina, donde organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, familiares de desaparecidos, sindicatos y movimientos sociales marcharán con consignas que vinculan el pasado con los desafíos del presente.

La movilización principal partirá a las 16 desde Punta San Sebastián, sobre la avenida costanera General San Martín, y avanzará hasta el Espacio RI9, ubicado en avenida 3 de Abril. Este sitio, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar, se consolidó en los últimos años como un símbolo de memoria activa en la provincia.

Durante todo marzo, este espacio fue escenario de múltiples actividades, entre ellas visitas guiadas para estudiantes y docentes, además de propuestas culturales como el ciclo de cine, música y poesía que formó parte de la vigilia del lunes por la noche.

En paralelo, el Gobierno provincial llevará adelante el acto central en la plaza de la Memoria, en el barrio Ponce, en una organización conjunta con la Municipalidad de la ciudad de Corrientes. El encuentro convoca a sobrevivientes, familiares y a la ciudadanía en general para renovar el compromiso con el “Nunca Más”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, remarcó que el rasgo más “trágico y patético” de la dictadura fue la suspensión de las garantías constitucionales, una herida histórica que, a 50 años del golpe, la sociedad correntina busca mantener presente para evitar su repetición.

En el marco de la Semana de la Memoria, también se desarrollaron charlas en escuelas secundarias de los barrios Ponce, Manuel Belgrano y Fray Luis Beltrán, destinadas a jóvenes estudiantes con el objetivo de fortalecer la reflexión crítica sobre el pasado reciente.

Además, este miércoles 25 de marzo se realizará el Segundo Conversatorio sobre los Juicios de Lesa Humanidad en la provincia del Chaco, en el aula magna de la Facultad de Derecho. El encuentro abordará causas emblemáticas como Caballero I, II, III y IV, la Masacre de Margarita Belén, la complicidad judicial y el rol de la Cárcel Federal U7 y las Ligas Agrarias.

El panel contará con la participación del fiscal general Federico Carniel, junto a auxiliares fiscales, abogados querellantes y especialistas, quienes analizarán los avances judiciales. En una segunda instancia, se debatirá sobre delitos sexuales en contextos de terrorismo de Estado, el acompañamiento a víctimas y las políticas de reparación.

Las actividades también se replican en el interior. En Goya, la conmemoración comenzó el fin de semana con la presentación de una bandera confeccionada con los nombres bordados de 28 desaparecidos de la zona. La pieza fue enviada a Buenos Aires para integrar una bandera nacional colectiva.

La ciudad vivió anoche su tradicional vigilia con la participación de artistas locales, mientras que este martes el acto central se realiza desde las 9, con la convocatoria abierta a instituciones y vecinos.

El 24 de marzo recuerda el golpe de Estado de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron una dictadura que se extendió hasta 1983. Durante ese período, miles de personas fueron secuestradas, torturadas, desaparecidas y asesinadas en el marco de un plan sistemático de terrorismo de Estado.