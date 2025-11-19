Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Silvina Escalante estrena “Chamamé con Voz de Mujer” en el Teatro Vera

Publicado en noviembre 19, 2025.

Silvina Escalante, cantante y compositora de Mburucuyá, presenta su nuevo álbum el sábado 30 de noviembre desde las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes. El show, que celebra la fuerza femenina y las raíces del género litoraleño, contará con invitados de lujo y tendrá un fuerte propósito solidario a beneficio de la Fundación Padres TEA “La Esperanza” de Mburucuyá.

El Vera se convertirá en el epicentro de la música del litoral con la llegada de Silvina Escalante, una de las voces más admirables de Mburucuyá. La artista presentará su más reciente disco “Chamamé con Voz de Mujer”, una propuesta que promete cautivar a los amantes del género y a toda la familia.

“Chamamé con Voz de Mujer” es más que un disco: es una celebración de la fuerza, la sensibilidad y el protagonismo de la mujer dentro del chamamé. Escalante combina temas de autoría propia con versiones tradicionales, rindiendo un profundo homenaje a las raíces correntinas. El espectáculo deslumbra por su propuesta musical integral, que busca tender puentes hacia la integración y la visibilidad de la diversidad, dando especial protagonismo a chicos con discapacidad, creando un ambiente de respeto y unidad.

La destacada voz de Escalante estará acompañada en el escenario por un elenco de grandes figuras que garantizan una noche memorable: Diego Gutiérrez, Los Hijos de los Barrios, Vicki Sánchez, Gustavo Miqueri, Los Alonsitos y otros artistas destacados.

A beneficio de la Fundación Padres TEA

Esta presentación tendrá un profundo propósito benéfico. La entrada al espectáculo será a total beneficio de la Fundación Padres TEA “La Esperanza”, una institución fundamental que brinda asistencia y acompañamiento a personas con diferentes discapacidades, transformando la magia del chamamé en un acto de ayuda y conciencia social.

La invitación está abierta para emocionarse con canciones que atraviesan generaciones y, sobre todo, para volver a creer en la magia de ayudar y la importancia de incluir.

Para adquirir las  entradas comunicarse a través de las redes sociales de @fanadelamusica o a los teléfonos 3794203768 (Guadalupe) y 379 435-1186 (Anita)

Sobre la Fundación Padres TEA “La Esperanza”

Comenzó como un grupo de padres auto convocados con hijos diagnosticados dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes desde febrero de 2020 trabajan por la inclusión y concientización. En octubre de 2022, viendo la necesidad de otras familias, Padres TEA incorporó a niños, jóvenes y adultos con diferentes discapacidades.

Realizan talleres de música, Arte terapia, alfabetización, cocina, tejido, actividades recreativas, huerta orgánica y talleres para padres con la colaboración ad honorem de profesores y especialistas. También brindan capacitaciones, jornadas y campañas de concientización, todos dirigidos a la comunidad en general, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

+ Info

Instagram | teatrooficialjuandevera

