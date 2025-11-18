Epopeya del Iberá con una función gratuita al público en el Vera

La productora 2047 desembarca en el Teatro Oficial Juan de Vera con “Epopeya del Iberá” un espectáculo interactivo y multidisciplinario, concebido por la plataforma Corrientes Play con gran participación de la escena artística local que se presentará en vivo el jueves 27 desde las 20 hs. con una función abierta al público. El acceso será libre, con retiro anticipado de entradas

“Epopeya del Iberá” podrá disfrutarse en el Teatro Oficial Juan de Vera en vivo, el jueves 27 de noviembre desde las 20 hs. con una función abierta al público, con acceso gratuito y retiro anticipado de entradas. Las mismas podrán retirarse desde este miércoles 19, de 8 a 12 hs. en el hall del Teatro Vera, San Juan 637, a razón de 2 tickets por persona, hasta agotar la capacidad de sala.

Concebida como contenido educativo, “Epopeya del Iberá” se presentará para el público escolar el miércoles 26 en dos funciones, a las 10 y 15 hs. el jueves 27 a las 15 hs y el viernes 28 a las 10 y 15 hs.

La obra

Con dirección general de Gustavo Carrizo y puesta en escena de la Productora 2047 sobre guión original de Miguel Di Spalatro, “Epopeya del Iberá” se aleja del formato teatral tradicional para convertirse en una experiencia inmersiva multisensorial que invita al espectador a sumergirse en el alma misma de los esteros correntinos.

Más que una obra, es un viaje sensorial donde la tecnología de vanguardia se entrelaza con la identidad local: una intranet propia sincroniza en tiempo real luces inteligentes, pantallas, proyecciones mapping y realidad aumentada vía streaming, logrando una puesta inédita en la región.

El Teatro Vera se transforma así en un ecosistema vivo. Su arquitectura cobra movimiento gracias al mapping, mientras música, danza y proyección se funden para construir un relato visual y emocional que revaloriza el patrimonio natural y cultural del Iberá.

Con un elenco de 32 artistas —actores, músicos y bailarines—, la obra cuenta además con la participación de referentes musicales como El Bocha Sheridan y Sofi Morales, junto al joven protagonista Laureano Gael Ortiz, cuya interpretación ha conquistado al público desde los ensayos.

La Productora 2047, con producción general de Isaac Gómez y Alejandro Machado y producción ejecutiva de Renzo Repetto, reafirma con este proyecto su compromiso de unir innovación tecnológica, identidad regional y creación colectiva, posicionando a Corrientes como un polo cultural de referencia en el NEA.

Epopeya del Iberá no es solo un espectáculo: es un acto de amor hacia Corrientes. Una celebración de nuestra identidad, un abrazo entre tradición y futuro, y una invitación a mirar el arte local desde una nueva perspectiva —más amplia, más luminosa, más nuestra-.