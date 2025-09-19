Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Renuncias masivas en ELI: intendentes, legisladores y funcionarios abandonan el partido

Publicado en septiembre 19, 2025.

El escenario político de Corrientes se vio sacudido en las últimas horas por una ola de dimisiones que afecta directamente a Encuentro Liberal (ELI). Dirigentes de peso, entre ellos intendentes en funciones y electos, legisladores y funcionarios, comunicaron públicamente su alejamiento del espacio, marcando un quiebre interno sin precedentes.

La renuncia colectiva se conoció a través de una carta en la que los firmantes denunciaron que el partido “ha perdido el rumbo que lo identificaba con los valores del liberalismo y el federalismo”. En ese contexto, remarcaron que su salida busca “seguir adelante y explorar nuevas oportunidades” dentro del marco de la alianza provincial.

Uno de los voceros del grupo, José Sand, actual secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes, explicó que “desde hace meses venimos transitando ideas distintas a las que plantea ELI; entendimos que el camino correcto era dentro de Vamos Corrientes, pero desde otra construcción política”.

Entre las renuncias se destacan:

  • Emilio Lanari, viceintendente de la Capital.
  • Piki Salvarredi, intendente de Alvear.
  • Tato Fraga, intendente de Carlos Pellegrini.
  • Raúl Pelozo, intendente electo de San Roque.
  • Martín Vera, intendente electo de Alvear.
  • Emmanuel Esquivel, intendente electo de San Miguel.
  • Ana Amendola, diputada provincial.
  • Emilio Breard, referente de peso en la Capital.
  • Susana Vega, funcionaria de la gestión municipal capitalina.
  • Concejales y dirigentes de distintas localidades del interior.

La magnitud de las renuncias deja debilitada a la estructura interna de ELI y reacomoda el tablero político en vísperas de las elecciones legislativas nacionales. Los firmantes remarcaron que mantendrán su pertenencia a Vamos Corrientes, pero desligándose de la conducción partidaria de ELI.

