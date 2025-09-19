Renuncias masivas en ELI: intendentes, legisladores y funcionarios abandonan el partido

El escenario político de Corrientes se vio sacudido en las últimas horas por una ola de dimisiones que afecta directamente a Encuentro Liberal (ELI). Dirigentes de peso, entre ellos intendentes en funciones y electos, legisladores y funcionarios, comunicaron públicamente su alejamiento del espacio, marcando un quiebre interno sin precedentes.
La renuncia colectiva se conoció a través de una carta en la que los firmantes denunciaron que el partido “ha perdido el rumbo que lo identificaba con los valores del liberalismo y el federalismo”. En ese contexto, remarcaron que su salida busca “seguir adelante y explorar nuevas oportunidades” dentro del marco de la alianza provincial.
Uno de los voceros del grupo, José Sand, actual secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes, explicó que “desde hace meses venimos transitando ideas distintas a las que plantea ELI; entendimos que el camino correcto era dentro de Vamos Corrientes, pero desde otra construcción política”.
Entre las renuncias se destacan:
- Emilio Lanari, viceintendente de la Capital.
- Piki Salvarredi, intendente de Alvear.
- Tato Fraga, intendente de Carlos Pellegrini.
- Raúl Pelozo, intendente electo de San Roque.
- Martín Vera, intendente electo de Alvear.
- Emmanuel Esquivel, intendente electo de San Miguel.
- Ana Amendola, diputada provincial.
- Emilio Breard, referente de peso en la Capital.
- Susana Vega, funcionaria de la gestión municipal capitalina.
- Concejales y dirigentes de distintas localidades del interior.
La magnitud de las renuncias deja debilitada a la estructura interna de ELI y reacomoda el tablero político en vísperas de las elecciones legislativas nacionales. Los firmantes remarcaron que mantendrán su pertenencia a Vamos Corrientes, pero desligándose de la conducción partidaria de ELI.