Renuncias masivas en ELI: intendentes, legisladores y funcionarios abandonan el partido

El escenario político de Corrientes se vio sacudido en las últimas horas por una ola de dimisiones que afecta directamente a Encuentro Liberal (ELI). Dirigentes de peso, entre ellos intendentes en funciones y electos, legisladores y funcionarios, comunicaron públicamente su alejamiento del espacio, marcando un quiebre interno sin precedentes.

La renuncia colectiva se conoció a través de una carta en la que los firmantes denunciaron que el partido “ha perdido el rumbo que lo identificaba con los valores del liberalismo y el federalismo”. En ese contexto, remarcaron que su salida busca “seguir adelante y explorar nuevas oportunidades” dentro del marco de la alianza provincial.

Uno de los voceros del grupo, José Sand, actual secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes, explicó que “desde hace meses venimos transitando ideas distintas a las que plantea ELI; entendimos que el camino correcto era dentro de Vamos Corrientes, pero desde otra construcción política”.

Entre las renuncias se destacan:

Emilio Lanari , viceintendente de la Capital.

, viceintendente de la Capital. Piki Salvarredi , intendente de Alvear.

, intendente de Alvear. Tato Fraga , intendente de Carlos Pellegrini.

, intendente de Carlos Pellegrini. Raúl Pelozo , intendente electo de San Roque.

, intendente electo de San Roque. Martín Vera , intendente electo de Alvear.

, intendente electo de Alvear. Emmanuel Esquivel , intendente electo de San Miguel.

, intendente electo de San Miguel. Ana Amendola , diputada provincial.

, diputada provincial. Emilio Breard , referente de peso en la Capital.

, referente de peso en la Capital. Susana Vega , funcionaria de la gestión municipal capitalina.

, funcionaria de la gestión municipal capitalina. Concejales y dirigentes de distintas localidades del interior.

La magnitud de las renuncias deja debilitada a la estructura interna de ELI y reacomoda el tablero político en vísperas de las elecciones legislativas nacionales. Los firmantes remarcaron que mantendrán su pertenencia a Vamos Corrientes, pero desligándose de la conducción partidaria de ELI.