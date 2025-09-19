Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Educación entregó un colectivo destinado a estudiantes de San Luis del Palmar

Publicado en septiembre 19, 2025.

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Educación entregó un colectivo al Municipio de San Luis del Palmar. La unidad deberá ser utilizada para el traslado de alumnos de distintos parajes que asisten a la Escuela Nº 735 Juan José Fernández Blanco y al Colegio Secundario Colonia Llano. El acto fue encabezado por la ministra de Educación Práxedes López y el intendente Néstor Rene Bujan.

La alianza entre la Municipalidad de San Luis del Palmar y el Ministerio de Educación de la Provincia tiene como objetivo principal asegurar la gratuidad del servicio de transporte para los alumnos. Se trata de un compromiso que va mucho más allá de la simple provisión de un vehículo, ya que representa una inversión en el futuro de los niños y jóvenes de la comunidad.

“Este es un compromiso del Gobierno de la Provincia que venimos llevando adelante con la intención de asegurar la trayectoria de los alumnos de las escuelas rurales”, explicó la ministra de Educación Práxedes López.

Por su parte el intendente de San Luis del Palmar agradeció al Gobierno, al Ministerio y especialmente al subsecretario de Educación Julio Navias “fue de gran ayuda para que esto sea una realidad”, marcó y seguidamente resaltó: “Hay muchas necesidades y el medio de transporte es una de ellas. Gracias a Dios hoy tenemos esta gran satisfacción los sanluiseños”

El acto contó además con la presencia del subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, el subsecretario de Gestión Administrativa Mauro Rinaldi, el subsecretario de Infraestructura Escolar Emilio Breard y el director de Secundaria Sergio Gutiérrez entre otras autoridades.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

María Itatí Ortega: “Yo no sé enseñar sin involucrarme con la realidad de mis alumnos”

Publicado en septiembre 18, 2025.

En Corrientes, la vocación docente volvió a ser noticia con el reconocimiento otorgado a María Itatí “Marita” Ortega, maestra de Alvear que fue distinguida como Docente Destacada 2025 por el (...)

SEGUIR LEYENDO

La comunidad estudiantil se sumó masivamente a la Marcha Federal en Corrientes y Chaco

Publicado en septiembre 18, 2025.

La Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar su fuerza en el Nordeste argentino. Miles de personas, entre estudiantes, docentes, no docentes y gremios, se movilizaron este miércoles en Corrientes y (...)

SEGUIR LEYENDO

Capacitarán sobre “la importancia del patrimonio cultural inmaterial en la educación”

Publicado en septiembre 17, 2025.

El Instituto de Cultura de Corrientes y el Ministerio de Educación de la Provincia presentaron, en el Patio de la Cultura Marité Salas, un curso de formación docente que abordará (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Tecnología

Corrientes lidera el crecimiento en conexiones fijas a internet en el NEA

Municipales

El Concejo capitalino se sumó a la defensa de la universidad pública

Educación

María Itatí Ortega: “Yo no sé enseñar sin involucrarme con la realidad de mis alumnos”

Policiales

Procesaron por narcotráfico al empresario correntino Federico Cheme

Policiales

Ordenan detener a un hombre condenado por privar de la libertad a su hija en Goya

Datos Útiles

Corrientes bajo alerta amarilla: tormentas fuertes en Capital y el interior

Policiales

Tres policías heridos en un violento enfrentamiento vecinal en Corrientes

Policiales

Pintor murió tras caer de un techo en Ituzaingó

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.