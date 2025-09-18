La música y el humor llegan con Cae “All Inclusive” al Teatro Vera

El cantante y performer se presenta en Corrientes con un espectáculo que combina música, humor y participación del público. Será el domingo 26 de octubre, desde las 21 en el marco de un gira nacional bajo el nombre de “All Incluisive”. Las entradas están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro.

El artista CAE, conocido como el Zoolander del rock, vuelve a escena con un nuevo espectáculo titulado “All Inclusive”, una propuesta que promete ser única, vibrante y emotiva. Con una mezcla de canciones, humor y performance multimedia, el show busca generar una experiencia inmersiva en la que el público es parte activa de la celebración.

De Vivatodo! a All Inclusive

Este nuevo espectáculo llega como sucesor de Vivatodo!, show que cautivó a más de 300.000 espectadores en escenarios de Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y España. En su versión 2025, CAE se muestra “histriónico y ecléctico en su mejor versión”, con un repertorio que recorre momentos clave de su carrera y los combina con un estilo desopilante de stand up, una manera de festejar los 30 años de trayectoria artística del cantante.

Una experiencia que une

La propuesta de “All Inclusive” se define como un espectáculo multimedia en el que la música funciona como punto de encuentro generacional. “Hay canciones que nos unen”, resume el lema del show, invitando a vivir una experiencia compartida donde confluyen clásicos, nuevas versiones e interacción directa con el público.

Con este regreso, CAE ratifica su vigencia artística y confirma que su estilo, mezcla de energía rockera y humor, sigue siendo un sello distintivo que lo conecta con distintas generaciones de espectadores.

Entradas

Las entradas ya a la venta, desde $21.200 pueden adquirirse en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo que cuenten con Visa crédito, hay un 20% de descuento, con tope de reintegro de $20.000 y hasta en 3 cuotas sin interés.