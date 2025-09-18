Facebook Instagram Youtube

Inauguran obras de puesta en valor y refuncionalización en la plaza del San Gerónimo

Publicado en septiembre 18, 2025.

El intendente encabezó los trabajos de revalorización del espacio público en dicha zona de la Capital. “Estas obras en plazas y plazoletas fueron un eje de gestión, desde el inicio mismo. Este año lo hemos revalidados con la puesta en valor de 10 plazas en 10 grandes barrios de la ciudad”, remarcó Tassano.

En la continuidad del fuerte impulso a la obra de infraestructura urbana, eje que marcó sus dos mandatos en el Municipio, el intendente Eduardo Tassano encabezó en la mañana de este jueves la inauguración de trabajos de puesta en valor y refuncionalización de la plaza “La Tradición”. El espacio público está ubicado en avenida Raúl Alfonsín entre Lastra y avenida Laprida, en el populoso barrio San Gerónimo.

En el lugar, conocido también como “El Eucaliptal”, se llevaron adelante tareas de restauración de senderos internos sumado a los trabajos de colocación de nuevos senderos, rampas inclusivas, nuevas áreas de juegos y multijuegos como también un espacio para realizar actividades deportivas como calistenia.

A su vez, se avanzó en la restauración de veredas con losetas podo táctiles, colocación de piso de caucho, renovación de mobiliario urbano, iluminación Led y pintura en la Casa del Bicentenario.

En la oportunidad, Tassano destacó que “esta plaza es muy importante no solo para la zona sino también para la ciudad, ya que la disfrutan muchos vecinos, especialmente los fines de semana. Acá funcionan la Casa del Bicentenario, el centro de compras y un patio gastronómico, además de tener cerca una Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS), varios CDI y la parroquia del lugar. Así que es un concurrido espacio público”.

El intendente también resaltó que “las obras en plazas y plazoletas fueron uno de los ejes de la gestión, desde el primer día. Y este año lo hemos revalidados con la puesta en valor de 10 plazas en 10 grandes barrios de la ciudad”.

En este sentido, también describió las series de obras que se concretaron en el San Gerónimo, siguiendo la transformación de la ciudad que la gestión de Tassano llevó a cabo en sus dos períodos de mandato.

“Se trabajó de manera integral en todo el barrio, con obras como desagües pluviales, cordón cuneta, ripio y pavimentación, además de iluminación led completa y estas obras en plazas y paseos público”, subrayó.

Detalles

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura municipal, Mathías Cabrera detalló que en el lugar se llevó adelante una transformación integral donde “se levantaron todos los pisos, la luminaria, mobiliario como también se trabajó en una instalación de cero”.

Al respecto, agregó que “ahora contamos con nuevos pisos y senderos de caminata que antes no existían apostando a una mejor iluminación, mobiliarios, bancos, cestos de basura para poder empezar a reciclar y meter esa idea en los vecinos”.

“Estamos ante una renovación integral de toda la parte de juegos para los niños y niñas”, indicó enumerando otras de las tareas ejecutadas en el lugar para que los vecinos “puedan venir a disfrutarla de manera segura y en familia”, subrayó el funcionario municipal.

Agradecimiento

En tanto, Susana Fernández, vecina del barrio San Gerónimo, destacó los trabajos realizados en la zona y afirmó que “es importante apostar por estos espacios”.

Finalmente, se mostró agradecida por las mejoras que beneficiarán a toda la comunidad.

