Pasión y sensualidad con Bloody Tango en el Teatro Vera

Publicado en septiembre 16, 2025.

El exitoso musical llega a Corrientes el sábado 20 de septiembre desde las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera con gran elenco y producción. Las entradas están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637.

“Bloody Tango” es un espectáculo teatral que reimagina el tango a través de una experiencia sensual y provocadora, con un elenco de bailarines y cantantes de alto nivel artístico, encabezado por Noelia Marzol, Jonathan Lazarte y Ana Devin, acompañados por once artistas en escena.

Noelia Marzol, protagonista y productora de la obra, en contacto con medios de Corrientes, explicó que “llegamos a la región en el marco de una gira nacional. Donde vamos nos reciben con muchísimo cariño, por eso estamos ansiosos de llegar a Corrientes y ver al teatro con sus puertas abiertas. Llevamos el elenco completo, once artistas en escena, escenografía digital, tal cuál presentamos la obra en Buenos Aires”.

“Bloody Tango es un espectáculo de tango moderno, en donde varios personajes confluyen en el Bloody Hotel, donde nos recibe Ana Devin, que está brillando ahora en la serie “El Barro”, es la ama de llaves del hotel, y nos lleva por el camino de la tentación. Después de un baile de máscaras, todo se va tornando más sensual, como en el tango, se van entrecruzando las parejas, y el espectáculo va in crescendo”, anticipó Marzol. Luego agregó que “La gente se va con el corazón en la boca y es un poco lo que buscamos con esta obra”.

“Demostrar que el tango no es algo antiguo, como se lo imagina en el inconsciente colectivo, sino que es algo moderno y apto para todo público. Nuestro objetivo es atraer a la gente al género del tango. Está muy latente la cultura que lo rodea” expresó Marzol.

“Bloody Tango surgió en una reunión con María Laura Cattalini y Jonathan Lazarte, pensando en qué podíamos hacer para transmitir esto que nos apasiona. Cualquiera puede bailar el tango, pero hay que tener una base formativa muy fuerte en danzas clásicas para el tango en escenario, tiene su complejidad. También diseñamos el vestuario, en lo musical, versionamos “Paint it black” de los Rollings Stones y “Toxic” de Britney Spears al formato tango, abrimos la jugada en ese aspecto. El elenco está conformado por jóvenes bailarines y apostamos a un show vertiginoso” detalló Noelia.

Bloody Tango se presentará en el Litoral este fin de semana, seguirá por Córdoba, Río Cuarto, Villa María, luego Salta, Jujuy, Tucumán. En verano continuará por Mar del Plata y Carlos Paz y en 2026 se presenta en Europa.

Entradas

La cita en el Teatro Juan de Vera será el sábado 20 de septiembre desde las 21 hs. y las entradas se pueden adquirir en weepas.ar a partir de $15.900 o bien en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, las mismas tienen un 20% de descuento, $20.000 de tope de reintegro y en hasta 3 cuotas sin interés.

Corrientes al Día

Las claves de la identificación y protección del patrimonio cultural

Publicado en septiembre 15, 2025.

Avanza con éxito la Diplomatura en Patrimonio Cultural Inmaterial, Gestión y Desarrollo Sostenible, organizada por el Instituto de Cultura de Corrientes y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de (...)

Entradas agotadas para el concierto de Los de Imaguaré en el Vera

Publicado en septiembre 15, 2025.

El Teatro Oficial Juan de Vera vivirá una velada histórica el viernes 19 de septiembre, cuando Los de Imaguaré suban a escena con entradas totalmente agotadas en el marco del (...)

La celebración por el Día Nacional del Chamamé se vivirá a pleno en distintos puntos del país

Publicado en septiembre 12, 2025.

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, organiza distintas actividades para celebrar el Día Nacional del Chamamé, que incluirán festivales, galas, conciertos, una edición (...)

