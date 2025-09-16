Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

En el primer mes, el Pediátrico de Goya atendió a casi 3 mil pacientes

Publicado en septiembre 16, 2025.

La institución fue inaugurada por el gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo en la primera semana de agosto.

El Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, atendió en su primer mes a casi 3 mil pacientes. El mismo está ubicado sobre avenida Tomás Mazzanti al 550 y fue inaugurado por el gobernador Gustavo Valdés y el titular de la cartera sanitaria el 6 de agosto.

La directora del nosocomio, Valeria Agostina Heine, precisó que hubo 1839 atenciones ambulatorias; 869 pacientes en consultorios programados; 35 en Emergencia; 178 internaciones y 35 atenciones con especialistas como otorrinolaringología, neurología y nefrología.

Respecto a la mayoría de los motivos en atenciones ambulatorias, dijo que por “cuadros de enfermedades respiratorias”.

Cabe recordar que la institución se consolida como un proyecto clave para fortalecer la infraestructura de atención médica infantil en la región.

El edificio abarca un total de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas que han sido diseñadas con gran atención para maximizar el flujo de pacientes y garantizar la eficiencia operativa de los distintos servicios de salud.

La planta baja, “se divide en el sector de consultorios externos con turnos programados y en el sector de Emergencia que se basa en la atención mediante el sistema de triage; eso, contribuye para maximizar la atención de pacientes y garantizar la eficiencia operativa”.

En las plantas superiores, se disponen las áreas de internación, divididas en sectores general e intermedia. Esta segmentación permite una atención más precisa según el nivel de gravedad de cada paciente.

El nosocomio cuenta con cinco camas de internación abreviada, y 30 de internación general.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

El hospital Muniagurria realizó su primera neurocirugía

Publicado en septiembre 17, 2025.

El director del nosocomio destacó el trabajo del equipo y la importancia de contar con un neurocirujano en el staff. Además, comentó que en los próximos días realizarán otra operación.  (...)

SEGUIR LEYENDO

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Publicado en septiembre 17, 2025.

En el marco de la estrategia ETMI Plus, se vistan a equipos médicos de nosocomios de Capital e interior. El objetivo es fortalecer los circuitos de notificación, diagnóstico, tratamiento y (...)

SEGUIR LEYENDO

Argentina adelanta la segunda dosis contra el Sarampión

Publicado en septiembre 16, 2025.

Desde el 2026, se hará el refuerzo a los 18 meses. Así se informó en el marco del COFESA del cual participó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, en (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.