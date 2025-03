Desesperada búsqueda del empresario chaqueño que naufragó en el río Paraná

La angustia crece con el paso de las horas y la falta de noticias sobre la suerte que corrió el empresario chaqueño, Lucas Luxen, de 46 años, desaparecido desde la noche del miércoles tras el naufragio de su embarcación en el río Paraná a la altura de la localidad correntina de Empedrado. Su hermano Osiris Luxen dio detalles sobre el operativo de búsqueda y rescate.

El fatídico incidente ocurrió cuando Luxen y tres amigos pescaban a bordo de una lancha que fue golpeada por un fuerte oleaje. Según relataron los sobrevivientes, una serie de olas de hasta dos metros desestabilizaron la embarcación y la hundieron, dejándolos a la deriva en plena corriente. Mientras sus compañeros lograron aferrarse a restos flotantes y fueron rescatados por malloneros, al día siguiente, en la costa santafesina, Lucas Luxen desapareció en el agua.

“Le agarró una ola, la lancha empezó a llenarse de agua y, con la segunda, se hundió. Se agarraron de lo que pudieron, pero mi hermano desapareció”, explicó Osiris Luxen en declaraciones a Radio Sudamericana.

El factor climático y la incertidumbre sobre los chalecos salvavidas

La tragedia tuvo lugar en un contexto de condiciones climáticas adversas. El miércoles por la tarde, un repentino viento Sur generó un oleaje violento en el tramo del Paraná que va desde el puente hasta Empedrado. Fue en ese momento que la lancha intentó cruzar hacia la costa correntina y terminó naufragando.

Uno de los interrogantes clave es si los tripulantes llevaban puestos sus chalecos salvavidas. Osiris Luxen indicó que los rescatados no tenían puesto el chaleco al ser hallados y desconoce si su hermano sí lo llevaba en el momento del accidente. “No me confirmaron nada todavía, pero los que salieron no lo tenían puesto. No sé si mi hermano lo tenía”, expresó con preocupación.

Búsqueda a contrarreloj

Las tareas de rastrillaje son encabezadas por Prefectura Naval Argentina, que reanudó los operativos este viernes con patrullajes fluviales y aéreos. Sin embargo, hasta el momento no hay rastros del empresario y se evalúa la posibilidad de que haya sido arrastrado hasta alguna isla cercana.

Osiris Luxen, quien se encuentra en la zona colaborando con el operativo, manifestó su angustia y pidió mayores esfuerzos en la búsqueda. “Para nuestro gusto, debería haber mucho más movimiento. Uno como familiar está muy angustiado y pretende lo máximo”, afirmó.

Ante la incertidumbre, familiares y amigos del empresario chaqueño gestionaron vuelos privados para sobrevolar la región en un intento desesperado por hallarlo.