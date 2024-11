Más de 150 estudiantes participarán de la 3ª edición del Hello Hackathon Corrientes

La jornada se desarrollará el 15 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UNNE, y contará con la participación de más de un centenar de alumnos de 30 colegios capitalinos. De esta manera, la Municipalidad continúa proponiendo actividades para acercar a los jóvenes a la tecnología y a la economía del conocimiento.

Con el objetivo de promover ideas de innovación tecnológica y promocionar la economía del conocimiento como un sector estratégico para el desarrollo económico de la ciudad de Corrientes, la Municipalidad presentó este lunes en el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE, el Hello Hackathon Corrientes 2024.



La propuesta es organizada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, el Ministerio de Educación de la Provincia, el Laboratorio de Desarrollo Territorial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Centro INTI Corrientes), el Polo IT de Corrientes, la Comisión Joven de la Federación Empresarial de Corrientes y la Asociación Civil de Fabricantes Aditivos de Diseñadores Digitales del Norte.



La 3ra edición del Hello Hackathon Corrientes tendrá lugar el próximo viernes 15 de noviembre, de 7,30 a 16,00, en el salón auditorio del campus de la Facultad de Derecho, ubicado por avenida Libertad 5460, y contará con la participación de alumnos de 13 a 18 años de escuelas secundarias capitalinas.



El secretario de Desarrollo Económico del municipio, Francisco Ingaramo, destacó: “Vamos a duplicar lo que fue la primera edición del Hello Hackathon, ya que tendremos más de 150 chicos que representarán a unos 30 colegios que van a estar participando de esta edición 2024. Esto nos da la premisa de que estamos dando en el clavo en todo lo que sea este tipo de programas y eventos inherentes a la economía del conocimiento”.



“Estamos felices de que el Hello Hackathon Corrientes siga creciendo. Esta es una premisa del intendente Eduardo Tassano, que siempre nos pide que trabajemos en acercar a los chicos a la tecnología y a la ciudadanía en general, a través del armado de cursos, capacitaciones y eventos que tengan que ver con la economía de conocimiento”, indicó el funcionario.



En ese sentido, señaló que “es fundamental que los chicos se acerquen a este tipo de programa que tiene que ver con la tecnología, pero además que se sientan acompañados en el armado de sus emprendimientos o sus ideas de proyectos, y en eso nos ayuda muchísimo el Ministerio de Educación. Hello Hakathon Corrientes es un espacio increíble para que ellos puedan, además de trabajar, divertirse”.



El funcionario agradeció la cooperación de la Facultad de Derecho para llevar adelante la propuesta. “La verdad que el Decano, Mario Villegas, nos abre siempre las puertas de la institución, lo que les permite a los chicos trabajar con tranquilidad y poder desarrollar su idea de proyecto con mucha facilidad”.



“Los temas que vamos a estar trabajando son Smart City, economía circular y la parte ambiental, que son algunos de los lineamientos que ya veníamos trabajando en las ediciones anteriores y en las que buscamos hacer foco”, manifestó, para agregar que “el objetivo es acercar a los chicos de la tecnología, a que aprendan a brindar soluciones a partir de la innovación tecnológica”.

Por último, Ingaramo destacó “la libertad que nos ha dado el Intendente para poder trabajar dentro de la Mesa de Economía del Conocimiento, y sobre todo poder desarrollar este tipo de programas que tienen tanto impacto en los chicos, así que esperamos que los puedan disfrutar”.



En tanto que el director general de Nivel Secundario de la Provincia, Sergio José Gutiérrez, manifestó que “desde el ministerio de Educación tenemos una idea muy clara, que es fortalecer las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, y actividades como esta son las que justamente vienen ligadas a este objetivo”.



Gutiérrez expresó que “tanto en la primera como en la segunda edición hemos tenido un porcentaje importante de colegios capitalinos que han participado con muy buenos resultados. En este tiempo que nos toca vivir, donde estamos rodeados de la tecnología, la inteligencia artificial es parte de nuestra vida, y nuestros jóvenes la utilizan buscando soluciones para su ciudad, y eso nos pone muy felices porque hay un compromiso y una responsabilidad por parte de nuestros estudiantes en el nivel secundario”.



“Buscamos fortalecer la trayectoria de nuestros estudiantes y vemos un compromiso muy grande de nuestros docentes, directivos y estudiantes en cada uno de estos eventos que se realizan con la Municipalidad”, añadió.



El director general de Nivel Secundario indicó finalmente que “el cuidado por ejemplo del medio ambiente, de planificar una ciudad mejor para todos, es el compromiso que tiene la Municipalidad de la ciudad de Corrientes y también nosotros como ministerio de Educación de la Provincia”.



PRESENCIAS



De la presentación de la 3ra edición del Hello Hackathon 2024 participaron también el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, Mario Villegas, la secretaria de Coordinación Institucional del ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Micaela Van Der Woerd; el subsecretario de Planeamiento, Evaluación e Innovación de la secretaría de Educación y Cultura municipal, Ramón de Jesús Cáceres, entre otros funcionarios provinciales y municipales.



También asistieron a la presentación el equipo ganador del Hello Hackathon 2023, perteneciente a la Escuela Normal de Maestros Juan Pujol, quiénes explicaron el proyecto que llevaron adelante relacionado con una aplicación para residuos electrónicos.



Luego de la presentación, se dictó un taller para explicar las bases y condiciones del concurso entre los equipos que participarán de esta nueva edición, para así permitir que los estudiantes que se sumen este año a la propuesta, lo hagan con las mismas condiciones que el resto.