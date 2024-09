Comenzó el juicio contra el ex subcomisario acusado de abusar de su hijastra

Este martes a las 8.30 horas comenzó el debate contra el ex subcomisario José Guillermo Oliva, por los delitos de “Abuso Sexual con acceso carnal Agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor” en carácter de delito continuado. La víctima sería su hijastra.

En el Tribunal de Juicio Nº 1 inició hoy el debate contra el ex comisario. Se lo acusa de Abuso Sexual con acceso carnal Agravado por la situación de convivencia preexistente con una menor (Art. 119 tercer párrafo en función del 4to. Párrafo inc. Del C. Penal) en carácter de delito continuado en calidad de autor (Art. 45 del C. P). Está detenido preventivamente hace más de un año.

El tribunal que lo juzga está formado por la doctora Ana del Carmen Figueredo como presidente y los doctores María Eugenia Ballará y Juan José Cochia del Tribunal de Juicio Nº 2 como vocales.

En la primera jornada se escucharon los alegatos de apertura y están citados seis testigos de la fiscalía. El juicio continuará el jueves 5 de septiembre con otros cuatro testigos, también de la fiscalía.

Oliva, está detenido preventivamente en la Unidad Penal N° 6 “General San Martin” ubicada en San Cayetano desde mayo de 2023.

Las partes

El imputado será representado por la defensa Oficial ejercida por el doctor José Nicolás Baez. La Fiscal es la doctora Sonia Miriam Meza y la Asesora de Menores es la doctora Ana Inés Alvira.

La querella la asumió el doctor Conrado Rudy Pérez, querellante gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes.