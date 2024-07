Anularon falta de mérito en una causa por abuso sexual contra Walter Maciel

En 2020 la Justicia había dictado la falta de mérito en una causa contra el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, uno de los detenidos en el marco de la investigación de la desaparición de Loan Danilo Pena, de 5 años de edad.

En diciembre de 2019 el extinto fiscal Oscar Soto, imputó a Maciel “por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos calificados por su condición de funcionario judicial y coacciones simples”.

La denuncia la realizó D.Y. (son las siglas de su nombre), una cabo de la policía cuando Maciel estaba a cargo de una seccional policial rural en la ciudad de Monte Caseros, tal como publicaba el diario local, Época en aquella fecha.

En julio de 2020, Maciel declaró y en septiembre de ese año, el juez Eduardo Alegre dictó su “falta de mérito”

De inmediato, Soto interpuso una apelación, pero la Cámara de Apelaciones de Mercedes (doctores Carlos Martínez, Jorge Esper y Enrique Deniri) no hizo lugar a esa apelación, por lo que el Fiscal de Mercedes, Juan Carlos Alegre interpuso una Casación

En julio de 2021, esa misma Cámara declaró “inadmisible” esa casación y entonces Alegre fue en queja al Superior Tribunal de Justicia que concede el recurso

Al correrle vista, el fiscal general César Sotelo solicitó en su dictamen que se haga lugar al recurso.

El pasado 2 de julio, el STJ anuló la “falta de mérito”, por lo que la denuncia contra Maciel sigue vigente y complica su situación.

El relato de la denunciante

Años atrás, la denunciante relató el calvario que vivió con Maciel y dio detalles estremecedores. “Tuve que llevar unos papeles para que el jefe firme y sucedió lo que ya temía, un ataque sexual”, sostuvo.

“Ese día pasé a la oficina, trancó la puerta y me dijo: ´Ya es hora de que te dejes de hacer la difícil. No te preocupes que en el campo nadie escucha. Acá mando yo, no te creerán que te hice algo´”, señaló en una entrevista concedida al diario Época en julio de 2020.

En el mismo tono, continuó: “Me redujo y me llevó contra la pared. Hizo lo que quiso sin mi consentimiento”.

Luego de conocerse la denuncia, Maciel fue trasladado a la ciudad de Mercedes, aunque siguió ejerciendo.

Con información de radio La Dos y diario Época