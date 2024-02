Con charlas y exposiciones, comenzaron los homenajes al General José de San Martín

En Casa Molinas, la Municipalidad habilitó una muestra de billetes, monedas y estampillas con la imagen del Padre de la Patria. Además, hay elementos relacionados a su figura, como armas que se utilizaron en el combate de San Lorenzo, banderas, cuadros, entre otros. Con entrada libre y gratuita, la exposición podrá visitarse hasta el 4 de marzo.

En el marco del 246º aniversario de su natalicio –este domingo 25 de febrero-, la Municipalidad de Corrientes organiza una serie de actividades para homenajear al General Don José de San Martín. La primera tuvo lugar este jueves en Casa Molinas, donde se habilitó la exposición “San Martín, un correntino de ley”. Además se realizó un merecido homenaje post mortem al doctor Gaspar Moreno, quien fuera el presidente del Instituto Sanmartiniano de Corrientes.

La directora de Espacios Culturales Municipales, Silvia Ruiz, destacó que “es muy importante que todos y principalmente los correntinos, sepamos la historia verdadera del General José de San Martín. La historia que él gestó en el país, en el continente”.

Cabe destacar que esta actividad, como el resto que se desarrollarán en los próximos días, son organizadas por la Municipalidad junto a la Asociación Filatélica Numismática Correntina (Asfynco) y el Instituto Sanmartiniano de la Provincia de Corrientes.

En la muestra en Casa Molinas (Pellegrini 937), quienes se acerquen podrán apreciar “cosas muy interesantes como el sable de latón que se utilizó en el combate de San Lorenzo, una empuñadura de sable, una serie de banderas, de cuadros relativos al General, el morrión de Granaderos, el regimiento que creó San Martín, además de una serie de monedas y billetes relacionados a su figura a través de la historia”, detalló Miguel Recupero, presidente del Instituto Sanmartiniano.

Además, destacó el trabajo mancomunado que desde el Instituto se lleva adelante con la Municipalidad capitalina. “Con este apoyo todos estos eventos pueden tener una trascendencia y una difusión mucho mayor; puesto que consideramos que es deber, en forma permanente, estar rindiéndole culto a los padres fundadores y conocer a San Martín”, resaltó.

“Generalmente uno no se enamora de las cosas si no las conoce y creo que contribuimos a que veamos nuestras raíces, porque San Martín es presente, no está apoltronado en los libros de historia. Si uno lo descubre puede extraer muchas cosas, el problema que tenemos es que muchos hablamos de él, pocos lo conocemos y casi nadie lo imita, lamentablemente”, analizó Recupero.

Su imagen en el coleccionismo

Por su parte, Rolando Renato Testolino, presidente de la Asociación Filatélica y Numismática Correntina (Asfynco) señaló que “desde nuestro espacio quisimos hacer un pequeño homenaje al General, destacando su imagen en el coleccionismo”.

“Hay muchos elementos de la vida cotidiana o de uso habitual, que por ahí no nos damos cuenta que tienen su imagen, ya sean estampillas de cartas, que antes se trataba mucho por esa correspondencia la comunicación, las monedas, los billetes y también algunas medallas”, detalló.

“Espero que disfruten de la muestra que estará abierta hasta el 4 de marzo con entrada libre y gratuita, donde no solamente van a encontrar elementos nacionales, por ejemplo estampillas que han sido emitidas en el extranjero, que uno no se imagina que el General pudo haber estado retratado en otros países, para que puedan apreciar su inmensidad y que ha trascendido las fronteras”, resaltó Testolino.

Por su parte, Juana Sánchez de Moreno, visiblemente emocionada por el homenaje post mortem que recibió su esposo, expresó: “Es el primer encuentro que se hace sin Gaspar Moreno de presidente”, dijo con la voz quebrada. “Agradezco a todos los que nos acompañaron en este lugar valiosísimo como Casa Molinas, donde él siempre trajo sus colecciones, un trabajo de años, prácticamente desde su niñez que ha juntado eso”.

La apertura de la muestra finalizó con la actuación del taller folklórico Raíces Nuestras, a cargo del profesor Emilio Sánchez.

Cronograma

En Casa Molinas, el miércoles 28, a las 19.30, se desarrollará la charla “Redescubriendo al Libertador”, a cargo del Dr. Enrique Deniri y el coronel Miguel Recupero.

Luego, a las 20.30, “La imagen de San Martín en el coleccionismo”, a cargo de Asfynco, con Javier Guillermo Pons como invitado especial.