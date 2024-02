Provincia y gremios docentes retoman la mesa de diálogo

Junto al ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, la titular de Educación, Práxedes López se reunió con representantes del arco gremial docente. Durante el encuentro realizado en la Sala de Situación de la cartera educativa se habló de la realidad económica por la que atraviesa Corrientes tras la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docentes (FoNID) por parte del Gobierno Nacional, también se abordó la situación edilicia y la movilidad de los docentes entre otros temas. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo.

“En esta primera reunión con los representantes gremiales expresamos la situación por la que atraviesa Corrientes teniendo en cuenta que al día de la fecha no tenemos financiamiento de Nación por un monto que ronda los 1200 millones de pesos mensuales”, dijo la ministra Práxedes López en tanto confirmó que la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo, oportunidad en la que se van a empezar a bosquejar los primeros anuncios en materia económica independientemente de la quita de los fondos nacionales, “es una situación compleja la que tiene que afrontar Corrientes”, reconoció y seguidamente remarcó: “La Provincia no va a contar con esos fondos que tienen que ser parte del salario de los docentes y que representan aproximadamente 85 mil pesos en el recibo de sueldo. Este mes el tema ya está resuelto porque Corrientes lo absorbió y se va a cobrar todo el sueldo con un aumento del 20 por ciento. Va a ser el segundo mes que la Provincia absorbe esos fondos”, en el mismo sentido confirmó que en los salarios se van a ver reflejados todos los ítems más allá de que Nación no envía el dinero.

Según la funcionaria, la situación de Corrientes es crítica, pero la Provincia tiene equilibrio, “el gobernador Gustavo Valdés siempre se preocupa por lo salarial, por eso ya otorgó el 20 por ciento de aumento”, puntualizó.