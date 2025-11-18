Facebook Instagram Youtube

Cae internet en todo el mundo y afecta a medios, X, ChatGPT y videojuegos por falla de Cloudflare

Publicado en noviembre 18, 2025.

Usuarios de todo el mundo reportaron este martes interrupciones por fallos en la red de Cloudflare. Según informó la propia empresa, se está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.

No solo la red social de Elon Musk resultó afectada: otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron bloqueos, impidiendo el acceso a usuarios.

También usuarios de ChatGPT y de videojuegos informaron dificultades por la falla vinculada a los problemas de Cloudflare. League of Legends registró numerosos errores de conexión y con ello, la imposibilidad de que muchos jugadores accedieran a sus partidas.

Qué está pasando con Cloudflare

Luego de que usuarios de todo el mundo reportaran problemas de acceso a diferentes sitios y plataformas la empresa emitió un comunicado: “Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones”, detalló.

“Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas”, reportó ADSLZone. Lo que indicaría que se trata de una combinación de factores, en los que la empresa está trabajando para resolver.

Con información de Infobae

