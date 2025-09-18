Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Fuerza Patria presenta sus candidatos a diputados nacionales en Corrientes

Publicado en septiembre 18, 2025.

Este viernes, el frente Fuerza Patria oficializará la presentación de sus candidatos a diputados nacionales rumbo a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, con un acto en la sede del Partido Justicialista de Corrientes.

La nómina estará liderada por el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, quien se convierte en la principal figura de la apuesta electoral del espacio. Lo acompañan en los primeros lugares Gisela Lezcano y Marcelo Ríos, mientras que completan la lista Silvana Cabrera, Daniel Ayala y Dora Espínola.

El lanzamiento se realizará a las 20 horas en la sede del PJ provincial, ubicada en Salta 663 de la ciudad de Corrientes. El evento reunirá a referentes provinciales y militantes de las distintas fuerzas que integran la coalición.

Fuerza Patria está conformada por el peronismo y una serie de partidos aliados: el Frente Renovador, Renovador Federal, Partido de la Victoria, Kolina, Democracia Cristiana, el Partido del Trabajo y del Pueblo y Nuevo Encuentro.

