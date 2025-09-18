Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

El Concejo capitalino se sumó a la defensa de la universidad pública

Publicado en septiembre 18, 2025.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes en su 20ª sesión ordinaria, presidida por Marcos Amarilla, se pronunció en defensa de la educación pública, reconoció a un destacado profesional de la medicina y avanzó en la modernización normativa de la construcción.

Tras la Marcha Federal Universitaria que recorrió las calles el miércoles pasado, los concejales debatieron y coincidieron en expresar un fuerte rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, dispuesto por el Decreto Nº647/2025.

Con un claro mensaje político e institucional, aprobaron una declaración en defensa de la universidad pública, subrayando el rol estratégico de la UNNE en el desarrollo social, económico y cultural de la región.

Jorge Raúl Zimerman, Ciudadano Ilustre

Otro punto saliente de la sesión fue la aprobación de la ordenanza que otorga el título de Ciudadano Ilustre a Jorge Raúl Zimerman, médico de prestigiosa trayectoria, director Ejecutivo del Instituto de Oncología Corrientes y docente universitario. Su trabajo fue definido por los ediles como un símbolo de compromiso, sensibilidad y lucha por una salud pública más justa, humana y accesible.

Modernización del Código de Edificación

En el plano normativo, se avanzó en la modificación del Código de Edificación, con el objetivo de modernizar procedimientos y garantizar mayor eficiencia administrativa. La iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal incluye la incorporación de códigos QR en los carteles de obra, así como proyectos que incorporan criterios de eficiencia energética y diseño sostenible.

Estas propuestas fueron giradas a las comisiones de Obras y Legislación, donde continuarán su análisis técnico.

Los concejales también declararon de interés distintas fechas y eventos:

  • 24 de septiembre, Día de la Virgen de La Merced, patrona de Corrientes.
  • 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas.
  • 20 de septiembre, 8º Encuentro de Artes Escénicas Corrientes.

En línea con su política de cercanía, el Concejo convocó a la tercera sesión itinerante del año. La reunión preparatoria se hará este viernes a las 10 en la Iglesia Evangélica Bautista Belén, del barrio Juan de Vera, donde los vecinos podrán plantear inquietudes y propuestas.

La sesión formal será el jueves 25 en el Sindicato de Cerveceros de Corrientes (Juan de Garay 1046), donde los temas comunitarios recogidos serán incorporados al temario oficial.

