Presentaron la capacitación sobre “la importancia del patrimonio cultural inmaterial en la educación”

El Instituto de Cultura de Corrientes y el Ministerio de Educación de la Provincia presentaron hoy a la mañana en el Patio de la Cultura Marité Salas, un curso de formación docente que abordará la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en la educación. De carácter gratuito, la capacitación está dirigida a docentes de Nivel Inicial, Primario y Secundario, de las áreas de Educación Artística, Lengua y Ciencias Sociales.

La presidente del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), Beatriz Kunin, y la ministra de Educación, Práxedes López, fueron las encargadas de dar detalles de esta iniciativa de formación, que será coordinada por el Área de Patrimonio Cultural Inmaterial del ICC, y la Coordinación de Educación Artística de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa de la cartera de Educación provincial.

“Es fundamental este convenio con el Ministerio de Educación porque va a ser una manera de ver qué es lo que tenemos que profundizar, aprender un poco de los docentes, no sólo de nosotros a ellos, en esto que es patrimonio cultural inmaterial, que parece una cosa que no la podemos tangibilizar, pero de alguna manera en lo cotidiano tenemos este contenido de identidad cultural”, señaló la presidente del Instituto de Cultura.

Señaló que el curso “va a hacer de manera presencial y virtual en el mes de octubre” y precisó que los dos encuentros presenciales se van a llevar adelante en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UNNE, y “al mismo tiempo va a haber virtuales para quienes están alejados”. Destacó además que esta capacitación que va a tener una puntuación para los docentes (RESOLUCIÓN Nº3589/25).

La ministra de Educación, Práxedes López, felicitó al equipo del área de Cultura por promover este curso de capacitación, “me llenó de satisfacción cuando llegó el pedido del curso para que el Ministerio certifique porque el aprendizaje va mucho más allá de las aulas, siempre lo digo, ese aprendizaje que se da si acompañamos la cultura, nuestras raíces, que venimos haciendo estos cuatro años de Educación”, y agregó “pensar en la importancia del patrimonio cultural inmaterial que hemos escuchado y nos ha llenado de satisfacción que haya sido el chamamé, pero no sabíamos qué camino había que recorrer”.

También agradeció a la titular del Instituto de Cultura “porque realmente Beatriz nos permitió ensamblar lo que debe ser siempre, cultura con educación. Porque ustedes promueven lo suyo, pero nosotros debemos tomar cada trabajo que hacen ustedes, y tiene que ser un trabajo articulado permanentemente”.

Capacitación

El curso “La importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Educación” tiene como objetivo concientizar sobre la relevancia del PCI en la educación formal de la provincia de Corrientes, incentivar a los participantes a crear proyectos educativos que reconozcan, valoren y transmitan las prácticas culturales locales y comunitarias, como así también promover su documentación, preservación y recreación.

Con cupo para 200 personas, se dictará en modalidad semipresencial, con dos encuentros presenciales, en la ciudad de Corrientes y con acceso al aula virtual a través de la plataforma del Ministerio de Educación de la Provincia.

El temario abordará, entre otros puntos, conceptos clave de la UNESCO sobre el PCI, las normativas para su salvaguardia y su vinculación con la educación. Se explorará la vinculación entre elementos del PCI y las manifestaciones artísticas locales. El PCI y enfoques transversales: Género y Diversidad Cultural. Migraciones y Comunidades en Movimiento. Cambio Climático y Sostenibilidad del Patrimonio. El Arte como Institución Cultural, Globalización e Industria Cultural y se analizará el Rol del Docente como Agente de Transmisión Cultural.

Inscripción

Los interesados en participar deberán solicitar información, requisitos y postularse escribiendo al correo:

areapcicorrientes@gmail.com

El formulario para inscripción es el siguiente: