Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Murió “Tolongo”, el mono carayá rescatado que nunca pudo ser libre

Publicado en septiembre 16, 2025.

El Centro Aguará despidió con profunda tristeza a “Tolongo”, un mono carayá que llegó en 2016 tras ser rescatado del mascotismo y que, a pesar de los intentos de rehabilitación, nunca logró adaptarse a la vida en libertad.

Tolongo fue víctima de un error humano repetido en todo el país: tratar a los animales silvestres como mascotas. Desde pequeño estuvo rodeado de personas y dependía de la presencia de voluntarios o cuidadores para no caer en la depresión. Esa dependencia lo convirtió en un ejemplar incapaz de integrarse a un grupo de su especie.

“Necesitaba del hombre para vivir. Si no veía a sus cuidadores, se angustiaba muchísimo”, explicó Catalina Mancedo, coordinadora de Difusión y Educación Ambiental del Centro Aguará, en diálogo con Radio Dos.

Durante sus años en el refugio, Tolongo fue testigo de cómo otros monos se rehabilitaban y volvían al monte. Él, en cambio, permanecía aislado, observando de lejos lo que nunca pudo experimentar: la vida en grupo y en libertad. “Por más que tengamos los mejores profesionales y ambientaciones, jamás podremos darles lo que les brinda la naturaleza”, subrayó Mancedo.

Tolongo, con su gran porte y su pelaje llamativo, se convirtió en un símbolo para el equipo del Centro Aguará. Su partida generó un fuerte impacto entre voluntarios y trabajadores que lo acompañaron casi una década.

“Ahora es libre al fin”, dijo Mancedo conmovida, al tiempo que reiteró un llamado a la sociedad: los animales silvestres no son mascotas. Cada vez que alguien retira un ejemplar de su hábitat, no solo compromete su bienestar, sino que muchas veces lo condena a no poder regresar jamás a la naturaleza.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Publicado en septiembre 16, 2025.

Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, se lanzó oficialmente el proyecto “Ojos de Cielo”, una propuesta cofinanciada por la Unión Europea que busca articular innovación tecnológica y conservación (...)

SEGUIR LEYENDO

Corrientes, tierra de yaguaretés: Iberá se consolida como potencia en naturaleza y turismo

Publicado en septiembre 9, 2025.

Corrientes se afianza como la provincia con mayor población de yaguaretés en libertad de la Argentina. Actualmente, se estima que entre 35 y 40 ejemplares recorren los Esteros del Iberá, (...)

SEGUIR LEYENDO

Desarrollan mapa que muestra el impacto de los asentamientos informales en laguna urbana de Resistencia

Publicado en septiembre 8, 2025.

Combinando imágenes satelitales y trabajo de campo, una estudiante de Licenciatura en Geografía analiza cómo la variabilidad climática y la dinámica poblacional afectan a la Laguna Francia de la ciudad (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Capacitan sobre la transmisión de enfermedades de la mamá al bebé

Empresas

Marriott Hotels llega a Corrientes marcando una expansión más allá de Buenos Aires

Datos Útiles

Conservatorio Fracassi invita a una Masterclass artística en Goya

Municipales

Noelia Bazzi participó de la distinción a docentes destacados de Corrientes

Educación

La UNNE lanza una Diplomatura en Deportes Electrónicos junto a DEVA

Sociedad

Emotiva misa por la novena de la Virgen de la Merced

Municipales

La Muni en Tu Barrio llevó prestaciones y servicios al barrio Pirayuí

Ambiente

Presentaron el proyecto “Ojos de Cielo” para la conservación del Iberá

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.