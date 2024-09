Condenaron a 20 años a ex subcomisario correntino por abusar de su hijastra

Mediante la Sentencia 200/24 el Tribunal de Juicio condenó al exsubcomisario Oliva a la pena de veinte años de prisión en la mañana de este viernes 6 de septiembre. José Guillermo Oliva fue condenado como autor responsable del delito de “Abuso Sexual con acceso carnal Agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor” en carácter de delito continuado.

Este viernes 6 de septiembre se realizó la audiencia de cesura de pena y se dio a conocer el monto de la pena para ex subcomisario, José Guillermo Oliva. Oliva fue condenado a veinte años de prisión como autor responsable del delito de Abuso Sexual Simple agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor (Prevista y penada en el Art. 119 último párrafo en función del inciso B del Código Penal Argentino), en carácter de delito continuado en concurso real y Abuso Sexual con acceso carnal Agravado por la situación de convivencia preexistente con una menor (Art. 119 tercer párrafo en función del 4to. Párrafo inc. Del C. Penal) en carácter de delito continuado en calidad de autor (Art. 45 del C. P).

El Tribunal que lo juzgó estuvo conformado por la doctora Ana del Carmen Figueredo como presidente y los doctores María Eugenia Ballará y Juan José Cochia como vocales.

Oliva ya se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 6 “General San Martin” ubicada en San Cayetano desde mayo de 2023.

Las partes

El imputado fue representado por la defensa Oficial ejercida por el doctor José Nicolás Baez. La Fiscal fue la doctora Sonia Miriam Meza y la Asesora de Menores, la doctora Ana Inés Alvira.

La querella la asumió el doctor Conrado Rudy Pérez, querellante gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes.