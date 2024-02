Goya. Fuerte tarea de prevención del Dengue para evitar el aumento de casos

El subsecretario de Salud de la Municipalidad de Goya, Emilio Martínez, evaluó la situación del dengue en la ciudad y destacó el trabajo de prevención y control que ha evitado un aumento considerable de casos. Resaltó la importancia de la colaboración de la comunidad y las medidas implementadas para eliminar criaderos y concientizar sobre la prevención del dengue.

Martínez realizó una evaluación de la situación del dengue en la ciudad destacando la particularidad de que los casos se presentan en diferentes puntos cardinales y no se concentran en un solo barrio o área específica. Hasta la fecha de este año se han registrado 44 casos en Goya, distribuidos en distintas zonas.

“Aproximadamente el 60% de los casos registrados en la ciudad corresponden a personas que provienen de áreas con brotes importantes de dengue, como la Capital correntina. Se han llevado a cabo 44 bloqueos domiciliarios para controlar la propagación del virus, tanto en las viviendas afectadas como en las manzanas vecinas”, detalló.

Resaltó “la importancia de informar a los vecinos sobre las medidas de prevención del dengue, haciendo hincapié en evitar las picaduras de mosquitos y eliminar los criaderos. Además, se trabaja en conjunto con agentes municipales y del área de Desarrollo Social de la provincia para implementar larvicidas en diferentes puntos de la ciudad, en coordinación con los consejos vecinales.

En el mismo sentido, el funcionario destacó el trabajo realizado por un equipo amplio, encabezado por el doctor Depiaggio, el director de Servicios Pedro Zarantonelli y Manuel Brest, quienes se han movilizado intensamente para abordar el tema del dengue destacando que, “si bien se esperaba un aumento de casos debido a la temporada de lluvias y altas temperaturas, se ha logrado mantener la cantidad de casos bajo control gracias a las medidas de prevención implementadas”.

“Sabíamos que íbamos a una temporada de lluvia con altas temperaturas y que iba a aparecer el dengue. Pero queríamos que hubiera pocos casos porque es una patología que puede producir un colapso del sistema sanitario y casos que se puedan manejar”, remarcó.

“Se está haciendo un trabajo importante. Si todo esto no se hubiera hecho, calculo que hubiéramos tenido 100 casos. Tenemos 1 o 2 casos por día. Hay días que no tenemos. Pero no hay que relajarse. A fines de febrero tenemos brotes y otros a fines de marzo. Pero yo esperaba más casos a esta altura del año”, advirtió.

Finalizó señalando que “el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Goya, la comunidad y diferentes áreas de salud ha permitido mantener la situación del dengue controlada en la ciudad. La prevención y el compromiso de todos son fundamentales para evitar un colapso del sistema sanitario y garantizar un entorno seguro y saludable para los ciudadanos”.