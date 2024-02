El 26 de febrero Eli cumple 10 años y lo celebra todo el año  

Así lo expresó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés sobre el actual presidente del radicalismo nacional, Martín Lousteau y advirtió que “no me va a venir a marcar la cancha cuando fue ministro de Cristina Kirchner”.

En declaraciones a la radio local, Sudamericana, Valdés habló de la “desconfianza” manifestada en sectores radicales cercanos a Martín Lousteau sobre su ubicación en la conferencia de Javier Milei el lunes ye fue tajante al afirmar que, “me importa tres carajos lo que piense Lousteau, no me interesa. Yo represento a los correntinos no al centralismo porteño”.

“Cuando viene un Presidente lo voy a atender, sea o no de mi signo político y genere desconfianza a cualquiera”, señaló y dijo que las desconfianzas de ese sector, responden a “sus intereses”.

“Lousteau era ministro de Economía de Cristina Kirchner, a mí no me va a marcar la cancha dentro del radicalismo”, insistió Valdés, remarcando que “si hay desconfianza, la pueden tener sobre Lousteau, yo hace 40 años soy radical”.

¿Qué le pidió a Milei en su visita a Corrientes?

Ante el mismo medio local, el gobernador Gustavo Valdés, además de hablar de la interna radical nacional se refirió a la visita del presidente, Javier Milei a Corrientes y sobre lo que le pidió para los correntinos.

“Me sentí particularmente bien, lo declaramos Huésped de Honor como lo hicimos con todos los presidentes y se trasladó al Espacio Andes. Luego me invitó para que lo acompañe de regreso hacia el aeropuerto, donde pudimos hablar de temas generales”, comentó el mandatario correntino.

Durante ese traslado no hubo una conversación directa respecto de las cuentas de la provincia, pero indicó que hicieron hincapié en la situación de la Autovía 12. “Le dijimos lo de la Autovía 12. Lo que ve Milei es que los recursos del Estado están agotados y que recibió un país devastado. Cuando la Nación tenga el ministro de Infraestructura designado, nos sentaremos a conversar e insistiremos en cómo resolver esta cuestión”, afirmó Valdés.

“Anoche le pregunté si nosotros teníamos oportunidad de intervenir, nos parece fundamental esta cuestión, pero no lo podemos hacer porque es una ruta nacional. Queremos evitar accidentes, por supuesto hicimos las presentaciones penales contra los funcionarios que nos dejaron en este estado de abandono, negligencia e irresponsabilidad”, remarcó.

En otro orden de cosas advirtió que, “para asumir las responsabilidades hay que tener solvencia. Para cumplir con las responsabilidades de salud, educación, infraestructura, necesitamos recursos. No voy a ceder gratuitamente los recursos que son los correntinos. Nosotros tenemos derechos y son recursos que nos pertenecen. Si queremos cambiar el sistema, hay que cambiar la Constitución”.

En tanto que, consultado sobre el inicio de clases, Valdés señaló que, “queremos llegar a un entendimiento y que Corrientes inicie las clases. Estamos dispuestos a hacer esfuerzos económicos para que los chicos reciban educación pública”.

“Nosotros estamos haciendo esfuerzos para que podamos iniciar las clases, ojalá este año lo podamos hacer”, finalizó en gobernador de Corrientes.