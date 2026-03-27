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Valdés y la UNNE trabajan para fortalecer la formación profesional en Corrientes

Publicado en marzo 27, 2026.

por Corrientes al Día

El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió con el rector de la UNNE, Omar Larrosa, en un encuentro que tuvo como eje central el fortalecimiento de la formación profesional en la provincia y la articulación entre el Estado y el ámbito académico.

La reunión se desarrolló en el Centro Administrativo y permitió avanzar en una agenda conjunta orientada a ampliar oportunidades educativas y potenciar el desarrollo de capital humano en Corrientes.

Durante el encuentro, Valdés remarcó la necesidad de consolidar políticas públicas que impulsen la educación técnica, la ciencia y el conocimiento como motores del crecimiento provincial.

En esa línea, ambas partes coincidieron en la importancia de generar herramientas que permitan preparar a los futuros profesionales en un contexto cada vez más demandante, con mayor vinculación entre la formación académica y las necesidades reales del territorio.

Otro de los puntos abordados fue la incorporación de nuevas herramientas de gestión que contribuyan a mejorar la calidad de las políticas públicas.

El gobernador y el rector acordaron avanzar en estrategias que permitan fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, promoviendo una administración más eficiente, abierta y cercana a la ciudadanía.

De este modo, el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la UNNE está orientado a lograr un modelo de desarrollo que combine educación, innovación y gestión moderna en Corrientes.

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