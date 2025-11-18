Facebook Instagram Youtube

Lanzamiento del XXVI Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución

Publicado en noviembre 18, 2025.

Invitamos a la conferencia de prensa a llevarse a cabo el día miércoles 19 de noviembre, a las 11 horas en el Salón Verde de Casa de Gobierno. En la oportunidad se brindarán detalles acerca del evento de pesca deportiva a desarrollarse en Ituzaingó del 20 al 24 de este mes, que distribuirá más de 150 millones de pesos en premios. 

Estarán presentes el Intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés; el Vice intendente, Emilio Nicolás y el presidente de la Comisión de Pesca, Víctor Báez Núñez. En tanto, la ministra de Turismo Alejandra Eliciri encabezará la mesa en representación del Gobierno provincial.

