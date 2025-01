José Mujica anunció que el cáncer se expandió por su cuerpo y no se someterá a más tratamientos

Tras contar lo que le diagnosticaron los médicos, que el cáncer le está “colonizando el hígado”, el expresidente dijo que no quiere dar más entrevistas ni someterse a nuevos tratamientos.

El expresidente José Mujica anunció que los médicos le informaron que el cáncer de esófago se expandió por su cuerpo y pidió que lo “dejen tranquilo” mientras se despide.

“Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas, lo que pido es que me dejen tranquilo que no me acosen con entrevistas al pedo y nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo y el guerrero tiene el derecho a su descanso”, dijo el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) en entrevista con el semanario Búsqueda.

Además de no querer dar más entrevistas, Mujica no quiere someterse a más tratamientos. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, dijo al medio citado.

En esta misma instancia, Mujica contó que sus planes son ir “acomodando las cosas para los que van a quedar” en su chacra. Añade que compró un tractor y que todos los días “anda un poquito” en él. “No tengo hijos, pero igual voy a dejar descendencia”, añade e informa que está haciendo los papeles para ser enterrado en la chacra.

Consultada por El País, su doctora personal, Raquel Pannone, informó que dará una conferencia de prensa en las próximas horas para dar detalles sobre lo anunciado por el exmandatario.

José Mujica minutos antes de emitir su sufragio en las elecciones nacionales, en la escuela N°149

Mujica dijo que lo que más le molesta es “que inventan elucubraciones”, como su rol en el futuro gobierno de Yamandú Orsi.

“Al otro día que ganó las elecciones me vino a ver de mañana, nunca más hablé con él. No tengo ni idea, ni me pienso meter para nada ni quiero saber nada porque lo peor que hay es armar un gobierno”, aseguró el expresidente.

El 29 de abril del 2024, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago.

“Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, dijo ese día.

Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo y que le generó algunas dificultades para alimentarse.

En setiembre, Mujica fue intervenido quirúrgicamente y le hicieron una gastroestomía para alimentación.

A fines de diciembre, el expresidente se sometió a otra intervención para que le colocaran un stent en el esófago. Hasta el pasado lunes, fuentes cercanas al exmandatario indicaron a El País que venía “recuperándose muy lentamente” tras esta última intervención.

Fuente: elpais.com.uy