Presentaron el Interligas, una competencia de lujo que jerarquiza a la ciudad de Corrientes

En el Salón Verde de Casa de Gobierno se llevó a cabo este jueves la presentación oficial del Torneo Interligas, la competencia binacional entre clubes de la Liga Nacional de Básquet (LNB) y el Novo Basquete Brasil (NBB), que se disputará en la capital correntina, del 25 al 29 de septiembre, en los escenarios del “José Jorge Contte” del Club de Regatas y en el “Raúl Argentino Ortiz” del Club San Martín.

En el marco del lanzamiento, estuvieron presentes, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el ministro de Justicia, Juan José López Desimoni, el secretario de Deportes, Jorge Terrile; en su carácter de presidente de la Asociación de Clubes, Eduardo Tassano, directivos de ambas instituciones, autoridades provinciales y comunales, jugadores y cuerpos técnicos de los dos clubes correntinos y dirigentes de la Federación Correntina de Básquetbol y de la Asociación Capital, entre otros.

Por Regatas Corrientes asistieron, el coach, Fernando Calvi y los jugadores Fabián Ramírez Barrios y Nicolás “Penka” Aguirre, mientras que por San Martín lo hicieron el DT, Gabriel Revidatti y los jugadores Gastón García y Lucas Gargallo.

En la presentación se dieron a conocer los detalles del certamen. Así, en el Grupo A desarrollarse en el Fortín Rojinegro estarán: Platense, Pato Basquete, San Martín y Unifacisa.

En el Grupo B, con sede en el Estadio de los Sueños jugarán: Fortaleza, Peñarol, Regatas y Unión Corinthians.

El fixture de la primera jornada, a desarrollarse el 25 de septiembre –horarios a confirmar- es el siguiente:

En el Fórtín Rojinegro: Platense vs. Pato Basquete; San Martín vs Unifacisa.

En el Estadio de los Sueños: Fortaleza vs. Peñarol de Mar del Plata; Regatas vs. Unión Corinthians

Respecto al sistema de disputa del Interligas, cabe mencionar que las posiciones finales se definirán el 29 de septiembre, con los enfrentamientos entre los mejores de cada zona. Quienes finalicen primeros en sus grupos jugarán la final con el título en juego, mientras que los segundos se enfrentarán por el tercer puesto. Los terceros se medirán por el quinto lugar y los cuartos jugarán por la séptima posición.

Así, el cronograma es el siguiente: 25/9: 4 partidos de fase de grupos. 26/9: 4 partidos de fase de grupos. 28/9: 4 partidos de fase de grupos. 29/9: 4 partidos (4ºA vs 4ºB, 3ºA vs 3ºB, 2ºA vs 2ºB y 1ºA vs 1ºB).

Todas las voces

Gabriel Revidatti, entrenador de San Martín de Corrientes, manifestó que este es un Torneo que “genera mucha expectativa, el objetivo es brindar un gran espectáculo y estar a la altura de las circunstancias”.

“Hay muy buenos equipos y los jugadores se van a brindar por entero”, acotó.

Por su parte, el coach de Regatas Corrientes, Fernando Calvi, señaló que el Interligas, año a año va ganando prestigio. “Es un momento del año en donde los equipos van ensamblando las piezas y queremos ser lo más competitivos posibles”, aseveró.

También puntualizó que la la participación de dos equipos de Corrientes “jerarquiza al básquet de la Provincia” y anheló que la gente acompañe con su asistencia en cada jornada.

A su turno, el presidente del Club San Martín, Alberto Sottile, dijo que es “muy bueno empezar la temporada con un Torneo importante como lo es el Interligas, siendo un atractivo para la ciudad”.

Y resaltó el esfuerzo que significa “traer a Corrientes esta competencia internacional, en donde no tenemos dudas que el espectáculo está garantizado”.

Mientras que Emilio Lanari, como miembro de la comisión directiva de Regatas, expresó en la oportunidad que es “un orgullo saber que con este tipo de eventos colocamos a Corrientes en la gran vidriera del básquetbol internacional”.

Además, subrayó el trabajo mancomunado con San Martín para ofrecerle a Corrientes un espectáculo de jerarquía internacional, que “demuestra lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos”.

Eduardo Tassano, presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), expresó que la realización de este tipo de torneos no sería posible sin el apoyo del estado provincial y municipal, que “siguen apostando al deporte y convertir a este evento de primer en una gran vidriera internacional para la ciudad”.

A la vez que precisó que durante el fin de semana del Interligas, la ciudad de Corrientes va a ofrecer una amplia gama de ofertas turísticas para los visitantes.

“Quiero destacar la relación estrecha entre Regatas y San Martín, junto a la Federación y a la Asociación Capital, trabajando por el crecimiento del básquetbol y el deporte de Corrientes”, concluyó Tassano.

El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, durante la presentación del evento, puso de relieve que el deporte es un soporte fundamental de la actividad turística.

Y remarcó lo que significa que dos a dos clubes como Regatas y San Martín, de gran arraigo social e histórico en la sociedad correntina “unan sus esfuerzos para hacer posible una competencia de primer nivel”, descontando el éxito de la misma, tres jornadas “deportivas de lujo”.

“Es un orgullo que una competencia de estas características se pueda concretar en Corrientes de la mano de dos instituciones tan importantes como San Martín y Regatas, que trabajan codo a codo para hacer realidad esto”, afirmó el secretario de Deportes, Jorge Terrile, que felicitó a los dirigentes de ambos clubes por trabajar por el básquetbol de Corrientes.

Para Terrile, lograr que el Interligas recale en Corrientes redunda en un “esfuerzo económico y logístico importante” y auguró que el Torneo tendrá un éxito significativo.